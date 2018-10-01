Военные в Ставрополье, в Дагестане и Южной Осетии подняты по тревоге на учениях

Руководитель российского Южного военного округа Вадим Астафьев сообщил, что 49 и 50 российские армии, дислоцированные в Ставрополье, на Кубани, в Дагестане, Северной Осетии и на российской базе в Южной Осетии, были подняты в рамках крупного двустороннего командно-штабного учения, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе учений запланировано столкновение 58 и 8 армий, а также Каспийской флотилии с одной стороны и 49 армии и Черноморского флота с другой.

Ожидается, что всего в учениях будут задействованы до семи тысяч военнослужащих, более 2,5 тысяч единиц военной техники, в том числе — около 20 самолетов и более 60 вертолетов.