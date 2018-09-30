Генштаб России отчитался о сокращении числа уклонистов

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский заявил в интервью «Российской газете», что за последние два года число граждан, уклоняющихся от службы в армии, сократилось более чем наполовину.

«По сравнению с весной 2016 года число уклонившихся от призыва сократилось более чем на 53%», — сказал Бурдинский.

Реклама

По его словам, в последнее время растет число желающих служить в армии России. Он отметил, что в этом году в рядах армии может возрасти количество молодых людей в возрасте до 27 лет, которые находятся в запасе и ранее не проходивших военную службу по состоянию здоровья. Он напомнил, что ранее вступил в силу закон №132, который позволяет это сделать.

Ранее сообщалось, что российский суд впервые оправдал призывника-уклониста.