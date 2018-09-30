В Британии создали арктическую стратегию против «угрозы» России подо льдом

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о новой оборонной стратегии в Арктическом регионе, которая была разработана в качестве реакции на «угрозу», которую представляют российские подводные лодки, «работающие подо льдами», передает Bloomberg.

«Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон сегодня объявил о новой оборонной арктической стратегии, признавая тем самым расширение региональных возможностей и усиление угроз», — сказал он в ходе своего выступления на съезде Консервативной партии Великобритании.

Реклама

Министр отметил, что в соответствии с новым документом Арктика и Крайний Север помещаются в центр стратегии по обеспечению безопасности Соединенного Королевства.

«Россия с большим числом подлодок, работающих подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион», — сказал Уильямсон.

Он также подчеркнул, что британская сторона должна быть готова «противостоять всем угрозам по мере их возникновения».

Ранее Уильямсон в интервью заявил, что Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев из-за «активности» российских подводных лодок в Арктике.