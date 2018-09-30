В Совфеде раскрыли человеческие потери России в Сирии

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что потери Вооруженных сил России в Сирии составили 112 человек, передает «Парламентская газета».

«На данный момент потери наших Вооруженных сил в Сирии составляют 112 человек, почти половина из которых приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20. Из техники потеряны восемь самолетов, семь вертолетов и, возможно, один-два БТР и бронеавтомобиля», — сказал Бондарев.

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Он также назвал российскую контртеррористическую операцию в Сирии самой динамичной, продуктивной и результативной локальной военной кампанией в современной истории.

«Успехи и малые жертвы объясняются многими факторами: и отличной подготовкой летного состава, и суперсовременным оружием и техникой, и высочайшим уровнем организации кампании», — отметил он.

Бондарев также подчеркнул, что действия армии России в Сирии показали, что страна «научилась воевать».

Ранее сообщалось, что президент Сирии Башар Асада направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями по поводу гибели 15 российских солдат и офицеров при крушении самолета Ил-20.