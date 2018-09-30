В Горловке объявили траур после взрыва детей на мине

Исполняющий обязанности главы Горловки Иван Приходько заявил, что в городе объявлен однодневный траур после взрыва детей на мине. Сообщение Приходько из Telegram-канала передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что на окраине города Горловка произошел взрыв противопехотной мины, в результате которого погибли трое детей. Горловка находится на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

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«Завтра в Горловке будет объявлен однодневный траур, мы все скорбим», — говорится в сообщении Приходько.

По данным местных властей, взрыв противопехотной осколочной мины произошел в 13.15 мск. Отмечалось, что трое детей погибли на месте происшествия, еще одного в тяжелом состоянии отправили в местную больницу.