В результате взрыва мины в Горловке погибли трое детей
На окраине города Горловка произошел взрыв противопехотной мины, в результате которого погибли трое детей. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации Горловки Ивана Приходько.
По его словам, еще один ребенок в результате взрыва был тяжело ранен и доставлен в больницу.
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По данным РИА «Новости», Приходько также написал об этом в своем Telegram-канале.
«В 13.15 (мск), по информации от МЧС, в посадке возле нулевого блокпоста был взрыв МОН (противопехотная осколочная мина), трое детей погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно о взрыве вблизи патруля ОБСЕ на Донбассе.