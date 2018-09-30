Российские ВКС вооружат ракетой «Бронебойщик»

Испытания авиационной ракеты «Бронебойщик» практически завершены, ее могут принять на вооружение уже в следующем году. Об этом заявил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Александр Кочкин в кулуарах выставки ADEX-2018, передает «Интерфакс».

Кочкин уточнил, что полетные испытания уже завершены, в настоящий момент идет документальное оформление. Если будет принято положительное решение, то уже в следующем году она поступит на опытно-войсковую эксплуатацию.

Реклама

По слова замглавы «Техмаша», уже потом заказчик — Минобороны — будет принимать решение о закупке.

Ракета «Бронебойщик» предназначена для использования некоторыми вертолетами и самолетами, Су-25, Су-27, МиГ-29 и Ка-52. Она способна поражать легкобронированную технику и надводные корабли на расстояниях до 6 км.

Ранее западные СМИ предупредили о «третьей мировой» из-за усовершенствования Су-57.