В Госдуме отреагировали на слова главы МВД США о возможной морской блокаде России

Член комитета российской Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал высказывание главы МВД Соединенных Штатов Райана Зинке о том, что США при необходимости готовы устроить морскую блокаду России. Об этом он заявил RT.

Морозов подчеркнул, что у России есть, чем ответить на угрозы со стороны США, однако это может привести к эскалации напряженности между двумя странами.

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«Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий», — заявил Морозов.

Депутат отметил, что Россия выступает за диалог и взаимопонимание, «чтобы адекватно отвечать всем вызовам международной повестки дня».

Ранее сообщалось, что глава МВД США допустил возможность морской блокады России.