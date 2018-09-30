Британия разместит в Норвегии морских пехотинцев для «защиты» от России

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания разместит в Норвегии 800 морских пехотинцев и спецназовцев из-за «активности» российских подводных лодок в Арктике. Об этом сообщает The Sunday Telegraph.

По его словам, британские военные будут находиться в Арктике вместе с офицерами морской пехоты США.

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Он также добавил, что новая арктическая стратегия предусматривает отслеживание движения российских подводных лодок при помощи патрульных самолетов.

Уильямсон подчеркнул, что отправка войск необходима для защиты интересов Британии на фоне «активности» России в Арктике.

Ранее СМИ сообщили, что Британия намерена оставить войска в ФРГ для «сдерживания России».