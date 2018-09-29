Минобороны Сербии отчиталось о полной боеготовности

Министр обороны Сербии Александр Вулин отчитался об исполнении приказа президента страны и верховного главнокомандующего Александара Вучича о приведении в полную боевую готовность войск сербской армии. Об этом сообщается на сайте министерства.

«В соответствии с приказом верховного главнокомандующего сербские вооруженные силы были приведены в соответствующую степень готовности», — говорится в тексте официального сообщения минобороны Сербии.

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Вулин также подчеркнул, что до тех пор, пока приказ Вучича остается в силе армия Сербии будет продолжать следить за ситуацией и будет готова ответить на любое ее развитие.

Ранее сообщалось, что Вучич приказал привести в полную боевую готовность вооруженные силы страны из-за действий косовского спецназа в районе сербской ГЭС.