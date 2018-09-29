Глава Пентагона посетит Францию и Бельгию
Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует посетить Францию и Бельгию на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.
По данным ведомства, Мэттис намерен провести ряд встреч с «ключевыми лидерами» во Франции.
Как отмечается, в Бельгии Мэттис примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО.
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При этом в Брюсселе глава Пентагона также планирует встретиться с коллегами из стран-союзников по НАТО.
Ранее Мэттис заявил, что сообщения о его возможном увольнении не стоит воспринимать серьезно.