Глава Пентагона посетит Францию и Бельгию

Министр обороны США Джеймс Мэттис планирует посетить Францию и Бельгию на следующей неделе. Об этом сообщается на сайте американского военного ведомства.

По данным ведомства, Мэттис намерен провести ряд встреч с «ключевыми лидерами» во Франции.

Как отмечается, в Бельгии Мэттис примет участие во встрече министров обороны стран-членов НАТО.

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При этом в Брюсселе глава Пентагона также планирует встретиться с коллегами из стран-союзников по НАТО.

Ранее Мэттис заявил, что сообщения о его возможном увольнении не стоит воспринимать серьезно.