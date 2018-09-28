Новейший американский истребитель разбился в Южной Каролине

В американском штате Южная Каролина разбился военный самолет, сообщается в твиттере шерифа округа Бьюфорт.

Отмечается, что пилоту удалось эвакуироваться, сейчас его осматривают врачи.

Телеканал CNN сообщает, что крушение потерпел новейший американский истребитель F-35B. Отмечается, что накануне такой F-35B впервые принял участие в боевой операции в Афганистане.

Ранее сообщалось, что на базе военно-воздушных сил США потерпел крушение гражданский самолет. В результате происшествия погибли четыре человека.