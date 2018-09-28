МИД Сирии пошутил про российские С-400

Глава сирийского министерства иностранных дел Валид Муаллем пошутил о том, что в Сирии ждут не только поставок С-300 из России, но также и систем следующего поколения С-400, передает РИА «Новости».

«А еще ждем с нетерпением С-400», — сказал Муаллем.

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Он также утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, рассчитывает ли Сирия, что российские С-300, которые Сирия получит после трагедии с Ил-20, прикроют сирийское небо.

«Согласно заявлению министра обороны Шойгу, мы получим их в течение двух недель», — заявил он.

По его словам, в Сирии надеются, что комплексы С-300, поставленные Россией полностью «охватят сирийское небо».

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