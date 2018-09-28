Мусульмане попросили построить мечеть рядом с главным храмом ВС России

Председатель Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов заявил, что мусульманская община обратилась к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой построить мечеть рядом с главным храмом Вооруженных сил России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Муфтий отметил, что обращение также было направлено патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

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«Мы очень надеемся, что будет принято решение и о строительстве мечети рядом с будущим православным храмом, потому что велика роль людей, исповедовавших другие религии, в Великой Отечественной войне и в борьбе с Наполеоном. И сегодня в Сирии служат мусульмане, выполняя свой гражданский долг, и представители других религий», — сказал Крганов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин посетил церемонию освящения закладного камня храма Вооруженных Сил.