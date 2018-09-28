Разработчик рассказал о переоборудовании Ил-20 после инцидента в Сирии

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) планирует переоснастить российские самолеты Ил-20 после крушения одного из таких самолетов в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника первого замгендиректора концерна Игоря Владимира Михеева.

По его словам, самолеты могут переоборудовать комплексами радиоэлектронной борьбы.

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«Ил-20 — достаточно старый самолет, на нем стоит стандартное бортовое оборудование, предназначенное для защиты от переносных зенитно-ракетных комплексов. Если Минобороны поставят соответствующую задачу, то мы оснастим его современными комплексами РЭБ», — сказал Михеев.

Ранее в МИД России рассказали о постоянных контактах с Израилем по Ил-20.