МИД Ирана обвинил Израиль в нелегальной разработке ядерного оружия

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в своем твиттере обвинил Израиль в создании нелегальной программы ядерного вооружения.

Данное заявление Зариф сделал после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал во время выступления в ООН, что у Ирана есть секретный «ядерный склад» в Тегеране.

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«Шоу искусств и ремесел не скроет тот факт, что Израиль — единственный режим в нашем регионе с «секретной» и «незадекларированной» программой ядерного вооружения, включающей «реальный ядерный арсенал» — написал Зариф.

По его мнению, Израилю настало время «сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам».

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Турции и Ирана обсудили запуск политического урегулирования в Сирии.