США назвали сбитый над Сирией Ил-20 опасным примером эскалации

Спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри на полях Генассамблеи ООН заявил, что инцидент с российским Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, передает РИА «Новости».

По его словам, инцидент показывает, что конфликт в Сирии необходимо «заморозить любым возможным способом».

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«Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе… Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить», — сказал Джеффри.

Он также отметил, что США считают текущую ситуацию в Сирии «замороженной» и подчеркнул, что страна оказывает давление для заморозки конфликта любым возможным способом.

Ранее сообщалось, что США предлагали России помощь в поисках в поисках обломков Ил-20.