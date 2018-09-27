Порошенко поприветствовал передачу Украине списанных патрульных катеров США

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что передача украинским ВМС двух списанных патрульных катеров США класса «Айленд» укрепят военно-морской альянс между странами. Видео с церемонии вручения катеров в Балтиморе опубликовано на странице президента в фейсбуке.

По словам президента, передача катеров станет «еще одним кирпичиком» в укреплении отношений между странами. Также он отметил, что США являются лидерами среди стран, которые предоставляют военную помощь Украине.

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«Руководство США, в том числе президент США, вновь доказало, что оно стоит на страже международного права и поддерживает наш свободолюбивый народ в поиске мира, демократии и независимости», — заключил Порошенко.

Ранее сообщалось, что США решили отдать ВМС Украины старые катера.

Отмечалось, что речь идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).