В Эр-Рияде оценили соглашение Москвы и Анкары по Идлибу

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал российско-турецкие договоренности по сирийскому Идлибу «превосходными». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам аль-Джубейра, он считает текущее развитие событий «позитивным» и надеется, что конфликт в регионе удастся урегулировать при помощи переговоров.

Ранее сообщалось, что главы МИД России, Турции и Ирана обсудили запуск политического урегулирования в Сирии. Министры обсудили также ситуацию «на земле», в том числе в идлибской зоне деэскалации.