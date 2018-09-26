Патрушев предупредил об опасности повторения сирийского сценария в Афганистане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Афганистане может повториться сирийский сценарий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Патрушева Евгения Аношина.

«Сегодня можно говорить об опасности повторения данного [сирийского] сценария на территории Афганистана», — сказал Патрушев в Тегеране, где проходят многосторонние консультации по урегулированию ситуации в Афганистане.

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По мнению Патрушева, одним из аспектов «деградации» обстановки в Афганистане является деятельность международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ). Он напомнил, что в 2014 году «многим казалось», что боевики ИГ не оказывают большого влияния на ситуацию в Сирии.

Ранее Патрушев предупредил об угрозе терактов в Крыму.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.