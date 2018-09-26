В МИД Сирии назвали последствие поставки российских С-300 в регион

Глава сирийского МИДа Фейсал Мекдад рассказал о последствии поставок российских С-300 на территорию страны. Об этом сообщает «Синьхуа».

По мнению Мекдада, наличие на вооружении страны С-300 заставить израильскую сторону подумать перед нанесением ударов по Сирии.

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«Пусть Израиль попытается, и мы защитим себя, как и раньше», — заявил Мекдад.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об условиях поставки комплексов С-300 в Сирию. В то же время он отметил, что поставки комплексов Дамаску не направлены против третьих стран.