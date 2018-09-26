Нидерланды и Австралия обсудили привлечение России к ответственности за MH17

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок обсудил с коллегой из Австралии Марис Пейн ситуацию с сбитым Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщается на сайте МИД Нидерландов.

Как отмечается, представители двух стран обсуждали привлечение российской стороны к ответственности в связи с катастрофой.

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«В настоящее время наши страны находятся в контакте с российской стороной по дипломатическим каналам», — сказал Блок.

Он обратил внимание на то, что переговоры по этому поводу должны начаться в обозримом будущем.

Ранее в Минобороны России подтвердили, что документы на управляемую ракету 9М38, которой был сбит Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, подлинные.