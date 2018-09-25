Лидеры ЕС обсудили ситуацию в Азовском море с Порошенко на ГА ООН

Президент Украины Петр Порошенко в ходе 73-й сессии Генассамблеи ООН провел встречу с президентом Словакии Андреем Киской и другими лидерами стран ЕС, на которой обсуждалась активизация усилий по развертыванию миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко передает РИА «Новости».

Также стороны обсудили ситуацию в Азовском море, где Украина планирует создать военную базу.

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Помимо этого, Цеголко рассказал о встрече Порошенко с президентом Европейского совета Дональдом Туском, на встрече с которым президент Украины призвал усилить давление на Россию для освобождения украинцев, которые находятся в заключении в России.

Ранее сообщалось, что МИД России предостерег Украину от разрыва договора по Азовскому морю.