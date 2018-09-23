Порошенко поздравил прошедшие под Крымским мостом корабли ВМС Украины

Президент Украины Петр Порошенко поздравил корабли военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец», которые прошли под Крымским мостом, с выходом в Азовское море, где они должны будут стать частью новой военно-морской базы украинского флота, передает РИА «Новости».

«Приветствую наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 «Донбасс» и морской буксир A830 «Корец» - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ», — заявил Порошенко.

Ранее было опубликовано видео прохода двух кораблей военно-морских сил Украины под Крымским мостом по направлению к Азовскому морю.