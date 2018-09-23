Минобороны опубликовало 3D-видео катастрофы Ил-20

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Минобороны России опубликовало 3D-видео крушения российского самолета Ил-20 у берегов Сирии 17 сентября. Ролик опубликован в фейсбуке ведомства.

На кадрах синим цветом прорисованы четыре израильских истребителя, которые наносили удары по провинции Латакия. После этого к ним начал приближаться российский Ил-20, отмеченный красным.

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В 21.51 мск сирийский комплекс С-200 запустил ракету, которая поразила российский самолет в 22.03 мск. Через четыре минуты он пропал с радаров, а спустя еще 33 минуты израильские истребители покинули зону.

Ранее в Минобороны рассказали, что истребители ВВС Израиля сознательно прикрылись российским самолетом. Кроме того, в ведомстве указали на несвоевременное оповещение о проведении операции со стороны Израиля.

Самолет Ил-20 потерпел крушение 17 сентября, погибли 15 российских военнослужащих.