Израиль пообещал и дальше продолжать операции в Сирии

Израиль продолжит операции в Сирии, несмотря на недавнее крушение Ил-20. Об этом заявил министр обороны страны Авигдор Либерман в интервью местной радиостанции «Кан», передает РИА «Новости».

По его словам, Израиль действует «осмотрительно и ответственно», а инцидент с российским самолетом ничего не изменит в проведении операций.

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«Мы не дадим превратить Сирию в передовую иранскую базу против Государства Израиль. Мы продолжаем действовать… и для этого у нас есть все средства и возможности», — добавил Либерман.

Ранее Минобороны России раскрыло новые подробности крушения Ил-20, рассказав о поведении израильских истребителей и об ошибках израильских ВВС.

При этом израильские СМИ сообщали, что Израиль опасается возможного ограничения полетов израильских истребителей в Сирии.