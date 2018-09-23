Минобороны России раскрыло новые подробности крушения Ил-20

Минобороны России вновь заявило о вине Израиля в крушении российского Ил-20 в Сирии, рассказав подробности происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, ракета сирийских ПВО поразила самолет в 22.03 мск 17 сентября.

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«Наблюдая российский Ил-20, израильские истребители прикрылись им от зенитных ракет, продолжая маневрировать в данном районе», — сообщил Конашенков.

Как отметим представитель Минобороны, израильский пилот не мог не осознавать, что у российского Ил-20 отражающая поверхность больше, и, соответственно, он является более предпочтительной мишенью для ракет сирийских ПВО.

Кроме того, сообщил Конашенков, израильские истребители F-16 покинули зону крушения Ил-20 только спустя 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте в командный пункт ВВС Израиля.

«В 22.29 дежурный офицер командования российской группы в Сирии довел израильскому офицеру на командном пункте военно-воздушных сил, что российский самолет Ил-20 терпит бедствие: требуем вывести ваши средства из данного района, так как мы задействуем спасательные средства», — рассказал он.

По словам Конашенкова, израильская сторона предложила помощь лишь спустя 50 минут после катастрофы.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль опасается возможного ответа России на крушение Ил-20.

Российский самолет Ил-20 потерпел крушение 17 сентября. Погибли 15 военнослужащих.