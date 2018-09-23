Израиль испугался ответа России на сбитый Ил-20

В Иерусалиме опасаются, что после крушения Ил-20 ответные действия России могут «обрезать крылья» Израилю. Об этом пишет израильская газета Haaretz.

В частности, власти страны боятся, что Россия запретит самолетам израильских ВВС летать над частью сирийской территории. В Иерусалиме надеются на временный характер таких мер.

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Издание также отмечает, что ограничительные меры позволят создать безопасные зоны в Сирии для правительственной армии и «Хезболлы». В конечном итоге это может привести к укреплению позиций Ирана в регионе.

Министр обороны Авигдор Либерман, по данным газеты, рассказал, что совместное обсуждение трагедии российской и израильской стороной свидетельствуют о хороших отношениях двух стран. Газета же подчеркивает, что Либерман в своих ответах маневрировал «больше, чем пилоты российского Ил».

Ранее израильские офицеры представили отчет о крушении Ил-20.