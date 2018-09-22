Число жертв теракта на военном параде в Иране возросло до десяти

В результате теракта на военном параде в городе Ахваз на юго-западе Ирана погибли не менее десяти человек, передает иранское информационное агентство Tasnim со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, среди погибших есть один журналист. Также среди жертв атаки не менее восьми военных Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

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Как сообщается, ранения в результате теракта получил 21 человек.

Заместитель губернатора провинции Хузестан отметил, что число жертв, вероятно, возрастет, поскольку многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о восьми погибших в результате теракта на военном параде в Иране.