В результате теракта на параде в Иране погибли не менее восьми военных

В результате террористической атаки на военном параде в Иране погибли не менее восьми военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

По неофициальным данным, погибли от восьми до десяти военных, однако подчеркивается, что точное число жертв неизвестно.

Реклама

Как сообщает иранское агентство IRNA, пострадали не менее 20 человек. Также стало известно, что никто из официальных лиц, присутствовавших на параде, ранений не получил.

По предварительной информации, двое террористов уже ликвидированы, еще двое остаются на свободе.

Ранее сообщалось, что в Иране на военном параде совершен теракт.