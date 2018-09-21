Опубликовано видео «Белых касок» с инсценировкой «химатаки» в Идлибе

Сирийское новостное агентство SANA опубликовало в сети видеозапись инсценировки активистами «Белых касок» якобы химической атаки в сирийской провинции Идлиб с целью обвинения в совершении атаки военных армии Сирии, передает РИА «Новости».

Сообщается, что видеоролик в течение нескольких минут был удален с сервиса YouTube.

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В самом видео, которое длится пять минут, демонстрируются три варианта одной и той же инсценировки с отличающимися «сценариями» и расстановкой действующих лиц. В начале видны лежащие на земле якобы жертвы химической атаки, одного из мужчин переносят на носилках в машину скорой помощи, ребенка поливают водой в фургоне пикапа. На второй и третьей версии видео видно, что мужчина уже не лежит на носилках, а помогает поливать водой ребенка.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе.