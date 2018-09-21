Аргентина фиксирует «важный сигнал» при поиске подлодки «Сан-Хуан»

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад сообщил о зафиксированном «важном сигнале» с глубины океана, который может иметь отношение к пропавшей в 2017 году подводной лодке «Сан-Хуан», передает РИА «Новости».

«Мы обнаружили на 280 метрах глубины важный сигнал. Сейчас туда спускаются управляемые на расстоянии аппараты», — заявил он.

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Ранее сообщалось, что норвежский корабль Seabed Constructor отправился в зону поисков пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины «Сан-Хуан».

Уточняется, что к поискам судна привлечены различные технологии, в том числе автономные подводные аппараты. Площадь поисков составит 3,2 тыс. квадратных километров.