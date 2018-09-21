Источник: военные Израиля заранее предупредили Россию об атаке, в ходе которой сбили Ил-20

В армии Израиля настаивают, что предупредили российских военных об атаке на сирийскую провинцию Латакия гораздо раньше, чем за минуту до начала операции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в израильском армейском командовании.

В Минобороны России заявляли, что у самолета разведки Ил-20 ВКС России не оставалось времени, чтобы уйти из-под огня из-за того, что предупреждение не было дано своевременно.

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«Мы совершенно точно дали предупреждение значительно раньше, чем за одну минуту», — заявил источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, удовлетворена ли Москва данными по крушению Ил-20, которые предоставили израильские военные.