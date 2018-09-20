Истребители Франции и Британии поднялись на перехват российских самолетов над Северным морем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 20 сентября. Как сообщается, авиация двух стран направила на перехват по одному истребителю с дозаправщиком.

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ВВС Британии отказались комментировать инцидент. Представитель ВВС Франции Сириль Дювивье сообщил Reuters, что были обнаружены «один или несколько» российских самолетов, их действия не были враждебными.

«Был задействован стандартный механизм реагирования: истребители Rafale поднялись в воздух поздно утром с базы Сен-Дизье вместе с самолетом-дозаправщиком», — сказал Дювивье.

В конце августа британские истребители перехватили российский Бе-12 в Черном море.