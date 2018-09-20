Главком ВВС Израиля прибыл в Москву из-за ситуации с Ил-20

Главнокомандующий ВВС Израиля Амикам Норкин прибыл в Москву в связи с катастрофой Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

То, что главнокомандующий находится в Москве, также подтвердил официальный спикер израильской армии Йонатан Конрикус.

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«Я решил направить командующего ВВС в Москву с двойной целью: продолжить защищать наших граждан при сохранении сотрудничества между нашими странами», — говорится в заявлении Нетаньяху.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ближайшее время будут обнародованы новые данные о крушении Ил-20 в Сирии.

17 сентября в Сирии потерпел крушение российский самолет Ил-20, погибли 15 военнослужащих. В Минобороны России рассказали, что израильские самолеты подставили Ил-20 под удар ракеты средств ПВО Сирии.