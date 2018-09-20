Хорватское СМИ восхитилось «продвинутостью» российской армии

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Прошедшие учения «Восток-2018» показали, что современная армия России не имеет ничего общего с советскими ВС. Об этом пишет хорватская газета Veсernji list.

Отмечается, что, в отличие от Красной армии, которая добивалась побед ценой больших человеческих потерь, в настоящее время в российских ВС ценится каждая жизнь.

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Подчеркивается, что на вооружении России больше всего танков, а армия является одной из самых многочисленных в мире. На смену «голой физической силе» и «пушечному мясу» пришли опытные, технологически образованные и эффективные кадры.

«Россия снова превратилась в мировую державу в полном смысле этого слова», — говорится в материале.

Также отдельное внимание уделяется достоинствам российских ЗРК С-400 и танков Т-14 «Армата».

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что новейшие образцы оружия, которые поступят в российскую армию в результате осуществления госпрограммы, превосходят зарубежные аналоги.