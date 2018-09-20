Трамп назвал «худшую ошибку» за всю историю США
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение американских войск на Ближний Восток под руководством Джорджа Буша стало «худшей ошибкой», которую совершали власти Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью Hill.TV.
«Самая худшая ошибка, сделанная в истории нашей страны, это [военное] присутствие на Ближнем Востоке, инициированное президентом Бушем», — сказал Трамп.
При это, по его словам, предыдущий президент США Барак Обама также ошибся, когда принял решение вывести войска с Ближнего Востока. Однако Трамп подчеркнул, что «появится там» было «самой большой» ошибкой.
Американский лидер объяснил свое мнение тем, что данное решение стоило США $7 трлн и «миллионы» жизней.
В августе сообщалось, что Белый дом набирает сотрудников в команду по Ближнему Востоку.