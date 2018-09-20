На Украине указали на законность возвращения Крыма после разрыва договора дружбы с Россией

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что после разрыва договора о дружбе с Россией украинская сторона фактически соглашается с законным присоединением Крыма. Свое мнение он выразил в интервью изданию «Апостроф».

Маломуж заметил, что в соответствии с договором о дружбе с Россией Крым юридически входит в состав Украины.

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«Здесь все же надо иметь твердую юридическую базу, а мы даем поводы им ссылаться на то, что это мы разорвали этот договор. И Россия будет указывать на то, что они Крым вернули себе, не нарушая договор», — сказал Маломуж.

Также он предупредил, что после разрыва договора может обостриться ситуация на Донбассе.

Ранее украинский министр остался недоволен сюжетом «Би-би-си» о санаториях в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.