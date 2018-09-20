Академию СБУ украсили патриотическим муралом с казаком и бойцом ФСБ

На стене здания Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ) нарисовали мурал с казаком и спецназовцем, который срисован с рекламы сотрудников ФСБ России. На это в своем фейсбуке обратил внимание Денис Гороховский, который в прошлом работал журналистом.

23 августа издание «Деловая столица» сообщало, что на здании Нацакадемии СБУ появился патриотический мурал «На страже безопасности Украины». Он был открыт к 27-й годовщине независимости Украины.

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Гороховский заметил, что изображение бойца спецназа на мурале похоже на фотографию сотрудника ФСБ с обложки российского страйкобольного журнала Airsoftmag.

«В общем, очередная перемога [победа] превратилась в зраду [измену]», — резюмировал Гроховский.

Ранее украинский журналист высмеял «новинки» военной техники для парада в Киеве.