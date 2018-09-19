Россия перебросила ракетные комплексы «Искандер-М» с Урала в Киргизию

Представители Центрального военного округа сообщили о том, что ракетные комплексы «Искандер-М» были впервые переброшены с Урала в Киргизию с целью участия в совместном антитеррористическом учении стран СНГ, передает РИА «Новости».

«Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» впервые переброшены с Урала в Киргизию для участия в совместном антитеррористическом учении силовых структур государств-участников СНГ «Иссык-Куль-Антитеррор 2018», — рассказали в ЦВО.

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Ожидается, что в рамках учений ракетчики совершат боевой пуск по базовому лагерю условных террористов на горном полигоне «Эдельвейс».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что крупные военные учения планируется проводить в России каждые пять лет.