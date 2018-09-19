Президент Польши предложил назвать базу США в стране «Форт Трамп»

Президент Польши Анджей Дуда предложил назвать новую американскую базу, которую США могут открыть на территории страны, «Форт Трамп», передает Reuters.

Власти Польши обратились к США с просьбой об обеспечении постоянного военного присутствия как союзника НАТО в свете возможной российской агрессии. Так, по словам Дуды, «Форт Трампа» должен будет стать «оплотом» в возможном конфликте.

Реклама

«Мы смотрим на это очень серьезно, я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и мы ее рассматриваем, да», — сказал Трамп.

Он также согласился со словам Дуды, в совместном заявлении, которое лидеры США и Польши сделали ранее об «агрессивном поведении» российской стороны в регионе.