Трамп пообещал принять решение о дальнейшем пребывании ВС США в Сирии

Американский президент Дональд Трамп проинформировал, что в ближайшее время будет принято решение о пребывании на сирийской территории военных страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что такое заявление политик сделал на пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой.

Реклама

По словам Трампа, Соединенные Штаты в короткое время проделали «огромную работу» по борьбе с ИГ (организация запрещена в России).

«Мы сделали потрясающую работу. И мы примем решение (об окончании этой работы) очень скоро», — заявил Трамп.

Ранее Трамп сказал, что российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими войсками.

«Исламское государство» (ИГ) - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.