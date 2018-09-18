Трамп назвал свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими войсками. Слова президента передает Reuters.

Американский лидер отметил, что такой вывод он сделал исходя из тех фактов, что были в его распоряжении.

«Я понимаю, что погибли около 14 военных (при крушении Ил-20 погибли 15 военнослужащих. — «Газета.Ru»), это очень грустно, но иногда такое случается», — сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой.

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При этом президент подчеркнул, что войска США проделали «потрясающую» работу в Сирии по освобождению региона от боевиков «Исламского государства» (организация запрещена в России) (ИГ) и добавил, что «скоро» эта работа будет закончена.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху заявил, что самолет Ил-20 попал под огонь сирийских военных из-за несоблюдения российско-израильских договоренностей по предотвращению опасных инцидентов.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.