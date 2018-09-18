В ДНР заявили о переходе на их сторону сотрудника СБУ

В министерстве государственной безопасности самопровзглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что на их сторону перешел бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Владимир Болтенко. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ведомства, Болтенко добровольно обратился к властям ДНР и заявил, что с 2014 по 2016 года проходил службу в управлении СБУ. По его словам, он неоднократно становился свидетелем подготовки диверсионно-разведывательных групп, в задачи которых входило устранение высокопоставленных лиц ДНР и допросов гражданских лиц с «применением пыток».

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Также якобы бывший сотрудник СБУ рассказал, что руководство украинского ведомства создало оперативную группу, которая проводила «карательные акции» около линии разграничения в отношении мирных жителей.

Ранее СБУ заявляла о поимке диверсанта из ДНР в Харьковской области.