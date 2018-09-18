Израиль заявил, что предупреждал Россию о бомбежке Сирии

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Израильские военные заявили, что предупреждали российскую сторону о бомбежке сирийской территории. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Вечером 17 сентября российский самолет Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО, погибли 15 военнослужащих. Минобороны России объяснило инцидент провокациями со стороны израильских истребителей и возложило ответственность за крушение самолета на Израиль.

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«У Армии обороны Израиля и российской армии есть механизм по урегулированию конфликтов, который был одобрен главами государств и неоднократно подтвердил свою эффективность за последние годы. Эта система также была задействована в тот вечер», — говорится в сообщении израильской армии.

В Минобороны Росси подтверждали, что Израиль предупредил об ударе, однако уточнили, что сделано это было за минуту до его нанесения.

Израильские военные также выразили готовность предоставить российской стороне необходимую информацию по поводу инцидента.

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