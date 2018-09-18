Израиль переложил ответственность за сбитый Ил-20 на Сирию и Иран

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Вооруженные силы Израиля прокомментировали ситуацию вокруг сбитого над Средиземным морем российского самолета Ил-20 в официальном твиттере армии страны.

Представители армии Израиля подчеркнули, что считают Сирию «полностью ответственной» за сбитый Ил-20. По их словам, ответственность за случившееся также несут Иран и боевики «Хезболлы».

Четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе Латакии 17 сентября около 22.00 часов. Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. В результате была создана опасная ситуация, которая привела к крушению российского самолета-разведчика Ил-20.