Турция отправит дополнительные войска в Идлиб по договору с Россией

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая сторона планирует направить дополнительный военный контингент в сирийский Идлиб в соответствии с соглашением, заключенным с Россией о демилитаризованной зоне в регионе, передает РИА «Новости».

«Террористические группы оттуда уйдут, будет отведено тяжелое вооружение, останутся мирные жители и умеренная оппозиция с небольшим количеством легкого оружия. Турция и Россия будут вместе контролировать этот процесс. Нам нужно будет ввести в Идлиб дополнительные военные силы. Таким образом, этот регион будет очищен от террористов. Мы подписали соглашение, никаких сомнений нет, там все понятно», — сказал Чавушоглу.

По его словам, Россия взяла на себя ответственность за то, что сирийская правительственная армия не начнет операцию в Идлибе.