Производитель рассказал об исправности сбитого в Сирии Ил-20

<img src="//img.gazeta.ru/files3/617/11972617/upload-05-pic905-895x505-39888.jpg">

Самолет Ил-20 ВКС России, сбитый в Сирии 17 сентября, был полностью исправен. Об этом рассказали в компании «Ильюшин», производящей эти самолеты, передает РИА «Новости».

«Самолет Минобороны РФ Ил-20, сбитый в небе Сирии, последний раз проходил капитальный ремонт в 2011 году, был полностью исправен и должен был эксплуатироваться как минимум до 2021 года», — отметили в компании.

Реклама

Ранее стало известно, что сирийская ракета сбила российский Ил-20 в Сирии. Минобороны назвало причиной этого провокационные действия израильских истребителей, которые наносили удары по сирийской территории.

В результате самолет потерпел крушение, 15 российских военнослужащих погибли. Израильская стороны пока отказывается от комментариев.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.