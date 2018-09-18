Die Welt: Турция рискует военным противостоянием с Россией

Турецкое правительство поставляет боевикам в сирийский город Идлиб оружие и боеприпасы, что является оскорблением по отношению к России, пишет немецкое издание Die Welt.

Турция пытается оказать давление и дать сигнал: борьба за Идлиб будет долгой и трудной, говорится в материале. При этом Анкаре необходимо перемирие в Идлибе для того, чтобы спасти боевиков с этой территории, которые смогут перебраться на подконтрольную Турции зону.

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Как заявлял министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, задача Анкары в Идлибе в том, чтобы «не допускать атак и сдерживать террористические группировки».

Сирия для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана имеет очень важное значение, отмечается в материале. Так, большая часть территории на севере Сирии занята турецкими войсками, добавляет издание. Именно поэтому бездействовать и наблюдать за тем, как переделываются сферы влияния она не будет.

Несмотря на желание перемирия, представители оппозиции в Идлибе говорят о том, что город окружен войсками сирийского режима, которые ждут лишь команды для атаки, и «Турция их не остановит», говорится в материале.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция будут прилагать все усилия для ликвидации террористов в сирийской провинции Идлиб.