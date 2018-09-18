Минобороны обнаружило фрагменты тел жертв крушения Ил-20

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Поисковая экспедиция Министерства обороны, направленная в Средиземное море к месту крушения российского самолета Ил-20, обнаружила фрагменты тел экипажа сбитого самолета, передает РИА «Новости».

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», — сообщили в министерства.

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Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нашли место крушения Ил-20 в 27 километрах западнее от населенного пункта Баниас в провинции Латакия.

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Вечером 17 сентября Минобороны России сообщило, что на авиабазе «Хмеймим» после атаки израильских ВВС на сирийскую провинцию Латакия потеряли связь с экипажем самолета Ил-20, самолет также пропал с радаров.